В Карелии водитель «скорой помощи» купил права через Интернет

В Лоухском районе будут судить сотрудника ЦРБ за использование поддельного водительского удостоверения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Как установлено в ходе расследования уголовного дела, житель Лоухского района, работающий водителем на отделении скорой медицинской помощи в районной больнице, в марте через Интернет заказал на свое имя поддельное водительское удостоверение. Оно свидетельствовало о праве на управление транспортными средствами категорий «А, А1, В., В1, С, С1, СЕ, С1Е, М».

Мужчина, получив удостоверение по почте, зная, что оно является поддельным, предъявил документ в отдел кадров Лоухской Ц. Б. Его целью было повышенная категория классности. Он стал водителем 2 класса.

Уголовное дело мужчины, обвиняемого в использовании поддельного водительского удостоверения, направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года.

Ранее сообщалось, в этом на дорогах Карелии были остановлены больше 100 женщин без прав.