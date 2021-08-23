В Карелии водитель улетел в кювет на автомобиле с груженым прицепом и попал в больницу

ДТП с двумя пострадавшими произошло на федеральной трассе в Костомукше.

По сообщению Госавтоиспекции Карелии, в минувший вторник, 24 августа, в 21:33 на 192,8 км трассы Р-21 «Кола» — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — граница с Финляндской Республикой 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21150» с прицепом не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП автомобиль и прицеп перевернулись. В происшествии пострадали водитель автомобиля, с травмами он был госпитализирован в больницу. Травмировался и 34-летний пассажир. Ему была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, автомобиль после ДТП протаранил ограждение у пешеходного перехода в Петрозаводске.