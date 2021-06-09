В Карелии водителей проверили на знание ПДД прямо на железнодорожных переездах

На железнодорожных переездах в Петрозаводске, Кондопоге и Сегеже прошли профилактические акции, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Сегодня, в Международный день безопасности на железнодорожных переездах, железнодорожники, представители ГИБДД вместе со студентами петрозаводского филиала Петербургского госуниверситета путей и преподавателями автошколы «Престиж» провели профилактические акции. Во время закрытия переездов в Петрозаводске они проводили беседы с водителями, выдавали памятки. Сотрудники автошколы и автоинспекторы спрашивали водителей правила пересечения железнодорожных переездов. Для наглядности, к чему приводит несоблюдение ПДД, на краю автомобильной дороги стоял макет поврежденного автомобиля.

На железнодорожных переездах в Кондопоге и Сегеже работники Сегежской дистанции пути напомнили водителям, что категорически запрещено делать на железнодорожных переездах, раздавали листовки с правилами безопасного проследования.

Кроме того, железнодорожники, провели ряд встреч с представителями автотранспортных предприятий республики, пообщались с водителями, готовыми выйти в рейс.

Ранее сообщалось, в июне будет полностью закрыто движение автотранспорта через железнодорожные переезды в Кондопоге.