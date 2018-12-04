В Карелии водители автобусов нарушили ПДД более двух тысяч раз за год

Сотрудники ГИБДД пресекли 2185 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Чаще всего водители пассажирского транспорта нарушают скоростной режим – 670 нарушений превышения скорости движения.

Зафиксировано более 20 нарушений управления с техническими несиправностями.

Три водителя управляли автобусами, находясь в состоянии алкогольного опьянения.



ГИБДД Карелии

Госавтоинспекция призывает участников движения не оставаться безучастными к безопасности пассажирских перевозок и обо всех имеющихся фактах нарушений сообщать в дежурную часть полиции своего района или с мобильного телефона на короткий номер 102.