В Карелии водители автобусов нарушили ПДД более двух тысяч раз за год

Новости по теме
Загрузка...
Сотрудники ГИБДД пресекли 2185 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Чаще всего водители пассажирского транспорта нарушают скоростной режим – 670 нарушений превышения скорости движения.
Зафиксировано более 20 нарушений управления с техническими несиправностями.
Три водителя управляли автобусами, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Госавтоинспекция призывает участников движения не оставаться безучастными к безопасности пассажирских перевозок и обо всех имеющихся фактах нарушений сообщать в дежурную часть полиции своего района или с мобильного телефона на короткий номер 102.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
27.11.2018, 19:10
28.11.2018, 13:59
01.12.2018, 10:29
27.11.2018, 14:39
03.12.2018, 11:54
Аналитика
Сегодня 10:51
Обществоведение
Карельский городок рискует утонуть в фекалиях - компания, владеющая сетями водоотведения, обанкротилась.
03.12.2018 10:45
29.11.2018 13:34
28.11.2018 13:52
Чтиво
Сегодня 16:05
Личное мнение
В Карелии нет денег на повышение ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, но на материальное поощрение республиканского руководства финансирование нашлось.
30.11.2018 14:54
30.11.2018 12:29
30.11.2018 10:00
Медиа
27.11.2018 13:42
Опрос
Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?
Комментарии