В Карелии водителя-алкоголика лишили прав через суд

В Костомукше мужчина, страдающий алкоголизмом, остался без прав после вмешательства прокуратуры.

Прокуратура Костомукши установила, что 52-летний местный житель, которому поставлен диагноз «синдром зависимости от алкоголя средней стадии», имеет удостоверение на право управления автотранспортными средствами со сроком действия до 2031 года. Это является нарушением законодательства и создает угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, отметили в ведомстве.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском. В результате право костомукшанина на управление транспортными средствами прекращено, водительские права у него должны изъяты.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске 11 любителей пьяной езды остались без водительских прав.