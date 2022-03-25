Реклама
Продвижение бизнеса в соцсетях в современных условиях
25.03.2022 11:43
Глава Минэка назвал условие снижения дефицита и стоимости сахара в Карелии
Сегодня 06:40
Отменен налог для вкладчиков банков
27.03.2022 21:40
Стало известно имя миллиардера, который строит в Сортавале речной вокзал
Сегодня 15:50

В Петрозаводске 11 любителей пьяной езды остались без водительских прав

Новости. Общество
14:48, 28 Марта 2022
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

Новости партнеров

За минувшие выходные автоинспекторы отстранили от управления 11 нетрезвых водителей, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Сразу 11 водителей в столице Карелии стали пешеходами. При этом один из них сел пьяным за руль повторно.

За управление автомобилем в состоянии опьянения нарушителей ожидает административный штраф в размере 30000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.

Ранее сообщалось, три человека получили травмы в результате «пьяного ДТП» в районе Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.03.2022, 09:33
Выяснилось, за какую работу в Карелии платят от 150 до 200 тыс. рублей в месяц
25.03.2022, 00:05
«По зову сердца»: Глава Карелии проводил отряд добровольцев на Донбасс
22.03.2022, 12:24
Премьер-министр Карелии заявил, что глава Минсельхоза «живет какой-то своей жизнью»
26.03.2022, 15:54
Еще один участок трассы «Кола» перекрыт из-за разгула стихии
25.03.2022, 07:25
«Живодеры, изверги»: в Петрозаводске хозяева бросили умирать собаку, запутавшуюся в цепи (18+)
21.03.2022, 14:47
Жители Петрозаводска опустошают полки магазинов, скупая сахар, крупы и чай (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 15:19
Капитал
Миллиардер из Питера построит в Сортавале речной вокзал
Компания бизнесмена Игоря Лейтиса возводит на берегу Ладожского озера новый причальный комплекс.
Господдержка бизнеса Карелии в условиях санкций: главное
25.03.2022 14:45
Больничные палаты станут офисом
24.03.2022 15:27
«Находимся в панике и верим в лучшее»
24.03.2022 14:12
«Подписать нельзя откладывать»
23.03.2022 15:04
Вся аналитика

Чтиво

23.03.2022 12:20
Кофе со сливками
«Наплавался! Хватит!»
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал легендарный пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, побывавший в Петрозаводске на соревнованиях по зимнему плаванию.
«Нас действительно ждали»
19.03.2022 08:30
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
архив чтиво

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.