В Петрозаводске 11 любителей пьяной езды остались без водительских прав

За минувшие выходные автоинспекторы отстранили от управления 11 нетрезвых водителей, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Сразу 11 водителей в столице Карелии стали пешеходами. При этом один из них сел пьяным за руль повторно.

За управление автомобилем в состоянии опьянения нарушителей ожидает административный штраф в размере 30000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.

Ранее сообщалось, три человека получили травмы в результате «пьяного ДТП» в районе Карелии.