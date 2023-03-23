В Карелии водителя грузовика наказали исправительными работами за раздавленного бревном мужчину

Житель Прионежского района признан судом виновным в причинении смерти по неосторожности.

По сообщению Следкома Карелии, приговор был вынесен в отношении 61-летнего жителя Прионежского района, признанного виновным причинение смерти по неосторожности.

Напомним, 1 декабря рядом с поселком Деревянка водитель автомобиля, оборудованного лебедкой, разгружал бревна для последующей распиловки. В момент укладки бревен мужчина 1956 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следствием и судом установлено, подсудимый для распиливания решил с помощью грузовой машины и лебедки вытащить бревна из штабеля, находящегося в низине на уровне полутора метров. Себе в помощь пригласил двух мужчин, местных жителей.

Во время перемещения очередного бревна подсудимый, управляя грузовым транспортом, не убедившись, что потерпевший находится на безопасном расстоянии от троса, удерживающего бревно, начал движение на автомобиле задним ходом. В результате потерпевшего ударило бревном. От полученной травмы 66-летний мужчина скончался в больнице.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком 6 месяцев.