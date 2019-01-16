В Карелии водителя, сбившего насмерть 12-летнего ребенка, отправили в колонию

В Пудожском районе суд вынес приговор водителю, который летом в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и совершил смертельное ДТП, сообщили в прокуратуре Карелии.

В августе 2018 года в поселке Рагнукса Пудожского района 30-летний местный житель, управляя своим автомобилем Audi А4 в состоянии алкогольного опьянения, рядом с детской площадкой нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на 12-летнего мальчика. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия.

Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Суд также удовлетворил гражданский иск матери погибшего ребенка о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в размере 990 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что совершив смертельный наезд, виновник ДТП скрылся с места преступления.