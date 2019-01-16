В Карелии водителя, сбившего насмерть 12-летнего ребенка, отправили в колонию

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В Пудожском районе суд вынес приговор водителю, который летом в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и совершил смертельное ДТП, сообщили в прокуратуре Карелии.
В августе 2018 года в поселке Рагнукса Пудожского района 30-летний местный житель, управляя своим автомобилем Audi А4 в состоянии алкогольного опьянения, рядом с детской площадкой нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на 12-летнего мальчика. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия.
Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Суд также удовлетворил гражданский иск матери погибшего ребенка о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в размере 990 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, что совершив смертельный наезд, виновник ДТП скрылся с места преступления.
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