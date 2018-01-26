В Карелии водителям советуют плавно выполнять маневры при такой погоде, как будет в выходные

Водителям необходимо учитывать метеорологические условия и выбирать скорость движения, при которой возможно контролировать дорожную ситуацию, а маневры выполнять плавно, не создавая опасности для участников движения, посоветовали в ГИБДД Карелии.

Неверно выбранная скорость движения является одной из самых распространённых причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, особенно на зимних дорогах, отметили в Госавтоинспекции.

В предстоящие выходные дни, по прогнозу синоптиков, на территории Карелии ожидается неустойчивая погода с температурой от +3 до -2 градусов, местами осадки в виде дождя и снега, порывистый ветер.

Водителям необходимо учитывать сложные погодные и быть аккуратнее за рулем.