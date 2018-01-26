16:23, 26 Января 2018
В Карелии водителям советуют плавно выполнять маневры при такой погоде, как будет в выходные
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Водителям необходимо учитывать метеорологические условия и выбирать скорость движения, при которой возможно контролировать дорожную ситуацию, а маневры выполнять плавно, не создавая опасности для участников движения, посоветовали в ГИБДД Карелии.
Неверно выбранная скорость движения является одной из самых распространённых причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, особенно на зимних дорогах, отметили в Госавтоинспекции.
В предстоящие выходные дни, по прогнозу синоптиков, на территории Карелии ожидается неустойчивая погода с температурой от +3 до -2 градусов, местами осадки в виде дождя и снега, порывистый ветер.
Водителям необходимо учитывать сложные погодные и быть аккуратнее за рулем.
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