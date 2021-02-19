В Карелии воровка лишила денег нового "возлюбленного" на первом свидании

Знакомство в сети закончилось для мужчины потерей денег с карты: новая знакомая оказалась воровкой.

В полицию Петрозаводска обратился 35-летний мужчина с заялением о хищении. Он обнаружил, что с его банковского счета произошло несанкционированное списание денежных средств на сумму 35400 рублей. Об этом информирует МВД.

Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась молодая жительница Кондопоги.

С девушкой потерпевший познакомился через социальную сеть. Накануне она впервые приехала к нему домой. В ходе застолья гостья неоднократно просила у хозяина телефон, якобы для того, чтобы воспользоваться Интернетом. Вместо этого, по версии следствия, она через услугу мобильного банка незаметно перевела часть средств на счет близкой подруги, а затем удалила сообщения. Утром девушка уехала домой и забрала у приятельницы деньги.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Кража"), возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что уроженец Карелии обокрал "нереально красивую" девушку на вокзале в Санкт-Петербурге.