В Карелии восстановили взорвавшийся в среду газопровод

Восстановительные работы на аварийном участке газопровода «Волхов-Петрозаводск-Кондопога» завершены, сообщили в правительстве республики.

В Прионежском районе завершены работы по восстановлению газопровода, пострадавшего 3 августа в результате аварии. Специалисты филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» волховского ЛПУМГ заменили поврежденный участок, провели сварку и гидроизоляцию, под давлением проверили трубу на герметичность.

Сейчас магистраль работает в штатном режиме. По ней уже запущен газ. Предприятия, временно функционировавшие на резервном топливе (мазуте), готовят к переводу на природный газ.

«Благодарю специалистов Главного управления МЧС, Прионежского центрального лесничества, Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, филиала «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» за слаженную работу по ликвидации аварии и ее последствий», - написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Как сообщалось ранее, взрыв на газопроводе произошел утром 3 августа. Фрагменты газопровода раскидало в радиусе 30 метров, а лес на площади 2,5 га загорелся. На месте взрыва образовалась воронка, и пожар распространился по двум сторонам от газопровода. Вырвавшийся огонь поднялся факелом на высоту 100 метров.

Об обстоятельствах и последствиях ЧП читайте в статье «Столицы на Онего».