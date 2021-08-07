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В Карелии возбуждено дело против подростка за кражу денег с банковской карты

Новости. Криминал
13:30, 08 Августа 2021
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

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Подросток совместно с приятелем тратили деньги с чужой банковской карты в торговом комплексе Петрозаводска.

Петрозаводские следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Об этом информирует Следком.

По версии следствия, в марте подозреваемый 2005 года рождения совместно с товарищем, который не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, воспользовались чужой банковской картой. В тот момент они находились в торговом комплексе Петрозаводска. Там они, используя бесконтактный способ, оплатили чужой карточкой покупки товаров. Таким образом, произошло списание денег с банковского счета потерпевшей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Ранее сообщалось, как в Карелии ранее судимый подросток завладел чужой банковской картой и отправился на шопинг.

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