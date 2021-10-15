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В Карелии возбуждено уголовное дело после гибели рабочего от удара током

Новости. Происшествия
06:40, 15 Октября 2021
фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС

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В Лахденпохье по факту смерти электромонтера возбуждено уголовное дело.

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту смерти работника АО «Прионежская сетевая компания», которого убило током. Дело возбуждено по статье о нарушении правил техники безопасности и других правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом информирует сайт ведомства.

Предварительно установлено, что в городе Лахденпохья в ходе проведения ремонтных работ из-за обрыва электрического кабеля произошло поражение рабочего током. Пострадавший скончался.

Следователи устанавливают лиц, виновных в нарушении правил охраны труда и техники безопасности при производстве ремонтных работ. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что 16 июля около 16 часов на аварийном электросетевом участке в районе улицы Бусалова в Лахденпохье 42-летний работник АО «Прионежская сетевая компания» в ходе проведения ремонтных работ по обрыву электрических сетей получил смертельный удар током.

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Комментарии

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комба
2021-10-15 08:51:40
А чего так долго дело возбуждали? Работать не хочется никому.
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