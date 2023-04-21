В Карелии возвели временную речную переправу на месте моста с высоким трафиком

Реконструкцию важной части дороги в Олонецком районе обещают завершить в следующем году.

Важную переправу через реку реконструируют на дороге Олонец — Питкяранта — Леппясилта в деревне Рыпушкалицы Олонецкого района, рассказали в официальном сообществе Минтранса Карелии 30 июня.

Сообщают, что рабочие уже возвели временный мост через реку Верхняя Седокса, запустили движение автотранспорта и начали демонтировать старый путепровод. Мост играет важную роль: ежедневно по нему проезжает большое количество автомобилей, также общественный транспорт и школьные автобусы.

Как отметили в официальном источнике, завершить работы планируют в 2024 году. Обновленный мост станет шире и длиннее и будет иметь арочную конструкцию.