В Карелии впервые состоится турнир по пляжному регби

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Турнир по пляжному регби "Кубок карельского песчаного берега" пройдет 22 июня в Песках, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.
В субботу на городском пляже "Пески" пройдет уникальное для нашего города и республики событие. Впервые состоится турнир по пляжному регби KARJALAN HIEKKARANTA CUP – "Кубок карельского песчаного берега»" Это будет не просто турнир, а чемпионат Северо-Западного федерального округа по пляжному регби.
Зрителей соревнований ждут яркие игры пяти сильнейших команд СЗФО из Архангельска, Мурманска, Великого Новгорода, Ленинградской области и Петрозаводска.
Две лучшие команды турнира получат возможность представлять Северо-Западный федеральный округ в Москве на финальных играх Кубка России по пляжному регби.
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