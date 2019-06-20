В Карелии впервые состоится турнир по пляжному регби

Турнир по пляжному регби "Кубок карельского песчаного берега" пройдет 22 июня в Песках, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

В субботу на городском пляже "Пески" пройдет уникальное для нашего города и республики событие. Впервые состоится турнир по пляжному регби KARJALAN HIEKKARANTA CUP – "Кубок карельского песчаного берега»" Это будет не просто турнир, а чемпионат Северо-Западного федерального округа по пляжному регби.





Зрителей соревнований ждут яркие игры пяти сильнейших команд СЗФО из Архангельска, Мурманска, Великого Новгорода, Ленинградской области и Петрозаводска.



Две лучшие команды турнира получат возможность представлять Северо-Западный федеральный округ в Москве на финальных играх Кубка России по пляжному регби.