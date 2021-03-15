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В Карелии врачи борются за жизнь семи крайне тяжелых больных коронавирусом

Новости. Общество
09:43, 16 Марта 2021
фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"
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В ковид-центрах республики на лечении от COVID-19 находятся 515 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 16 марта, в стационарах находятся 515 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 449 - в состоянии средней тяжести, 59 тяжелобольных и 7 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, 2 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом пишет министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Доля свободных коек для лечения больных с коронавирусом составляет 16,2 процента.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались два человека и заразились COVID-19 102. Всего в республике за время пандемии инфицировано 42592 человека. Выздоровели – 38932. Умерли 347 пациентов.

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