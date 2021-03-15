За последние сутки мужчина и женщина умерли от коронавируса в Карелии

Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 347.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Так, в Республиканской инфекционной больнице скончался 71-летний житель деревни Сяргилахта, в роддоме им. Гуткина умерла 70-летняя жительница посёлка Лоймола. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом 16 марта сообщает оперштаб по борьбе с коронавиусом.

Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 347 жителей республики.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 102 человек. Из этого числа заболевших – 93 человека, из них 17 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего заразились коронавирусной инфекцией в республике 42592 человека.

За сутки выздоровел еще 161 пациент. Всего выписано по выздоровлению 38932 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6902,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2998,4 случая, по Северо-Западу – 5302,8.

Накануне жертвами коронавируса в Карелии вновь стали три пожилых человека.