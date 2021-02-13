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В Карелии врачи борются за жизнь семи крайне тяжелых пациентов с COVID-19

Новости. Общество
10:33, 14 Февраля 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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В ковид-центрах Карелии проходят лечение 595 человек.

На 14 февраля, в стационарах находятся 595 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 500 - в состоянии средней тяжести, 88 тяжелобольных и 7 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщил Глава Минздрава Карелии на своей странице в соцсети.По данным на 14 февраля, в ковид-центрах Карелии осталось 9,7% свободных коек для лечения больных коронавирусом. Сутками ранее этот показатель составлял 9,2%.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 165 человек в Карелии, скончались трое петрозаводчан. Всего в республике за время пандемии инфицировано 38889 человек. Выздоровели – 34224. Умер 271 пациент.

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