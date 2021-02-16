В Карелии врачи спасают 6 ковидных больных, которые не могут самостоятельно дышать

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 6 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 17 февраля, в стационарах находятся 606 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 514 - в состоянии средней тяжести, 83 тяжелобольной и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались два человека и заразились COVID-19 164. Всего в республике за время пандемии инфицировано 39381 человек. Выздоровели – 34795. Умерли 276 пациентов.