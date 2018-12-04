В Карелии временно закрыто движение на одном из участков федеральной трассы А-121 "Сортавала"

Из-за ДТП в Лахденпохском районе на 228 км федеральной автодороги А-121 "Сортавала" движение транспорта в обе стороны временно закрыто.

По сообщению Госатоинспекции Карелии, на 228 км трассы грузовой автомобиль частично съехал с проезжей части, перегородив одну полосу движения. На данном участке сотрудники ГИБДД контролируют ситуацию.

"В настоящее время движение транспорта в обе стороны временно закрыто. Дорожная обстановка осложнена снегопадом, спецтехника осуществляет очистку и подсыпку дороги. Для освобождения дороги требуется помощь спецтехники, в ближайшее время движение в данном направлении будет восстановлено", - рассказали в Госавтоинспекции.