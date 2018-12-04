20:34, 04 Декабря 2018
В Карелии временно закрыто движение на одном из участков федеральной трассы А-121 "Сортавала"
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Из-за ДТП в Лахденпохском районе на 228 км федеральной автодороги А-121 "Сортавала" движение транспорта в обе стороны временно закрыто.
По сообщению Госатоинспекции Карелии, на 228 км трассы грузовой автомобиль частично съехал с проезжей части, перегородив одну полосу движения. На данном участке сотрудники ГИБДД контролируют ситуацию.
"В настоящее время движение транспорта в обе стороны временно закрыто. Дорожная обстановка осложнена снегопадом, спецтехника осуществляет очистку и подсыпку дороги. Для освобождения дороги требуется помощь спецтехники, в ближайшее время движение в данном направлении будет восстановлено", - рассказали в Госавтоинспекции.
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