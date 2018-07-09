В Карелии вспомнят директора Кондопожского ЦБК Виталия Федермессера

В Кондопоге 19 июля будут вспоминать Виталия Федермессера. Запланированы презентация книги о нем и открытие мемориальной доски.

Информация об этом опубликована на официальной странице газеты "Новая Кондопога" в "ВКонтакте".

"19 июля — день памяти генерального директора ОАО "Кондопога" Виталия Александровича Федермессера. Именно в этот день, 10 лет назад, перестало биться сердце человека, посвятившего свою жизнь предприятию, внесшего большой вклад в социально-экономическое развитие города и района. Администрация, совет ветеранов и профком ОАО "Кондопога" приглашают вас отдать дань уважения человеку-легенде и принять участие во встрече, посвященной памяти В.А. Федермессера", - сказано в сообщении.

На встрече, которая пройдет в зале творческого центра ОАО "Кондопога", состоится презентация книги о Федермессере. Начало – в 9.30.

А в 10.30 у дома 22 по ул.Советов начнется торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски Виталию Федермессеру.

Виталий Федермессер возглавлял Кондопожский ЦБК (ныне - ОАО "Кондопога") с 1989 по 2008 гг. Умер 19 июля 2008 года после тяжелой и продолжительной болезни в одной из больниц Германии.