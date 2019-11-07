В Карелии вводится региональная социальная доплата к пенсии

Новая мера социальной поддержки - региональная социальная доплата к пенсии, которая вводится с 1 января 2020 года, - позволит повысить материальное обеспечение неработающих пенсионеров до величины прожиточного минимума.

Как сообщили в пресс-службе главы Карелии, переход с федеральной доплаты на региональную будет осуществлен и в Карелии.

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков 1 ноября обратился к депутатам Заксобрания республики с инициативой внести изменения в Закон Республики Карелия "О государственной социальной помощи". Проект регулирует понятие "получатели государственной социальной помощи", порядок ее назначения и оказания, определяет получателей и пересмотр размера региональной доплаты к пенсии.

Выплата региональной социальной доплаты будет осуществляться за счет средств бюджета Республики Карелия и федерального бюджета, на что в проекте Федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" предусмотрено 816 ,7 млн рублей.

Получателями доплаты станут пенсионеры, материальное обеспечение которых не достигает величины прожиточного минимума в Республике Карелия. По предварительным подсчетам, их численность составит более 32 тысяч человек.

Величина прожиточного минимума пенсионера в Карелии, позволяющая получить социальную доплату к пенсии, на 2020 год установлена в размере 11,8 тысяч рублей.