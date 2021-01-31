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В Карелии выберут "Книгу года"

Новости. Культура
18:00, 01 Февраля 2021
фото: © pixabay.com
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Начался прием заявок на конкурс "Книга года Республики Карелия".

В ежегодном конкурсе участвуют все книги, выпущенные в республике за год и поступившие в Книжную палату Национальной библиотеки Карелии не позднее 31 декабря 2020 года. Но в этом году изменились правила участия в конкурсе: если ранее конкурсантами автоматически становились все издания, которые увидели свет в течение года, то теперь участие носит заявительный характер, сообщили в Минкульте республики.

По сложившейся традиции, книжные издания, принимающие участие в конкурсе, в марте-апреле каждого года выставляются в Национальной библиотеке. Все желающие могут поучаствовать в опросе общественного мнения о представленных книгах, результаты которого учитываются при подведении итогов конкурса.

Книги оцениваются по номинациям:

• "Карелия = Karjala"
• "Искусство книги"
• "Классная книга"
• "Свет науки"
• "Читать и перечитывать"
• "Мой край и его люди"

В каждой номинации учреждена одна денежная премия. Из числа книг, признанных лучшими в каждой номинации, выбирается одна. Она получает звание "Лучшая книга года".

В Минкульте республики напомнили, в 2020 году в конкурсе участвовали 396 книг, брошюр, нот, авторефератов диссертаций. 16 издательств, 36 издающих организаций боролись за призовые места в номинациях конкурса и за звание Книги года.

Заявки для участия в конкурсе принимаются с 1 февраля по 5 марта по почтовому адресу: Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 5 (Национальная библиотека Республики Карелия) или по электронной почте kniga_goda@library.karelia.ru

Ранее сообщалось, книга об экс-мэре Петрозаводска Николае Левине увидела свет.

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