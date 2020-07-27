В Карелии выберут лучших мастеров

Центр народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма, организации выставочно-ярмарочной деятельности АО "Корпорация развития Республики Карелия" продолжает приём заявок на конкурс мастеров традиционных ремесел и народных художественных промыслов "Лучший мастер в своем ремесле".
Отбор претендентов проходит по номинациям:
1) "Гончарные изделия";
2) "Изделия из дерева";
3) "Изделия из керамики";
4) "Изделия из кожи";
5) "Художественное литье из металла";
6) "Художественная ковка из металла";
7) "Чеканка и филигрань";
8) "Вышивка";
9) "Роспись по ткани";
10) "Элементы одежды, быта и аксессуары из различных материалов";
11) "Изделия из стекла и природных и искусственных камней";
12) "Сувениры и предметы утилитарного потребления".
Приём заявок продлится до 20 августа 2020 года (до 17 часов 00 минут).
Бланк заявки на участие в конкурсе, Положение о порядке проведения конкурса, содержащее требования к участникам и полный список документов размещены на официальном сайте Корпорации развития РК.
Приём документов осуществляется сотрудниками Центра народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма, организации выставочно-ярмарочной деятельности АО "Корпорация развития Республики Карелия" по адресу: 185005, Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, офис 17.
Дополнительную информацию можно получить по телефону (8142) 44-54-00 (доб. 140, 142) или адресу электронной почты folk@kr-rk.ru.
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