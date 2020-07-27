В Карелии выберут лучших мастеров

Центр народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма, организации выставочно-ярмарочной деятельности АО "Корпорация развития Республики Карелия" продолжает приём заявок на конкурс мастеров традиционных ремесел и народных художественных промыслов "Лучший мастер в своем ремесле".

Отбор претендентов проходит по номинациям:

1) "Гончарные изделия";

2) "Изделия из дерева";

3) "Изделия из керамики";

4) "Изделия из кожи";

5) "Художественное литье из металла";

6) "Художественная ковка из металла";

7) "Чеканка и филигрань";

8) "Вышивка";

9) "Роспись по ткани";

10) "Элементы одежды, быта и аксессуары из различных материалов";

11) "Изделия из стекла и природных и искусственных камней";

12) "Сувениры и предметы утилитарного потребления".

Приём заявок продлится до 20 августа 2020 года (до 17 часов 00 минут).

Бланк заявки на участие в конкурсе, Положение о порядке проведения конкурса, содержащее требования к участникам и полный список документов размещены на официальном сайте Корпорации развития РК.

Приём документов осуществляется сотрудниками Центра народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма, организации выставочно-ярмарочной деятельности АО "Корпорация развития Республики Карелия" по адресу: 185005, Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, офис 17.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (8142) 44-54-00 (доб. 140, 142) или адресу электронной почты folk@kr-rk.ru.