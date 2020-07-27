890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Экотакси" будет чаще ездить по Петрозаводску 1
27.07.2020 18:20
В Карелии на фирму, задолжавшую работникам, завели уголовное дело 1
27.07.2020 16:32
Появились кадры с места ДТП в Петрозаводске, где автомобиль сбил трехлетнего ребенка (ВИДЕО) 5
27.07.2020 17:09
Дополнительные выплаты будут получать классные руководители в школах 3
27.07.2020 16:36
Полиция начала проверку по факту сообщений о проведении массового мероприятия в Карелии 11
27.07.2020 17:53
В столице Карелии крысы отъелись до размеров собак (ФОТО, ВИДЕО) 6
Сегодня 11:15

В Карелии выберут лучших мастеров

Новости. Общество
13:19, 28 Июля 2020
фото: © Корпорация развития Республики Карелия
Загрузка...

Центр народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма, организации выставочно-ярмарочной деятельности АО "Корпорация развития Республики Карелия" продолжает приём заявок на конкурс мастеров традиционных ремесел и народных художественных промыслов "Лучший мастер в своем ремесле".

Отбор претендентов проходит по номинациям:

1) "Гончарные изделия";

2) "Изделия из дерева";

3) "Изделия из керамики";

4) "Изделия из кожи";

5) "Художественное литье из металла";

6) "Художественная ковка из металла";

7) "Чеканка и филигрань";

8) "Вышивка";

9) "Роспись по ткани";

10) "Элементы одежды, быта и аксессуары из различных материалов";

11) "Изделия из стекла и природных и искусственных камней";

12) "Сувениры и предметы утилитарного потребления".

Приём заявок продлится до 20 августа 2020 года (до 17 часов 00 минут).

Бланк заявки на участие в конкурсе, Положение о порядке проведения конкурса, содержащее требования к участникам и полный список документов размещены на официальном сайте Корпорации развития РК.

Приём документов осуществляется сотрудниками Центра народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма, организации выставочно-ярмарочной деятельности АО "Корпорация развития Республики Карелия" по адресу: 185005,  Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, офис 17.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (8142) 44-54-00 (доб. 140, 142) или адресу электронной почты folk@kr-rk.ru.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"
23.07.2020, 15:06
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии
23.07.2020, 11:56
Глава Карелии: "К сожалению, мы расслабились"
23.07.2020, 06:40
Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса
21.07.2020, 09:28
Федеральный канал показал, как мажор, совершивший смертельное ДТП, безнаказанно гоняет по Петрозаводску (ВИДЕО)

Чтиво

27.07.2020 11:50
Без политики
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
По данным Роспотребнадзора, более 14% россиян уже имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса"
27.07.2020 11:20
Что посмотреть в кино "Мираж Синема"
24.07.2020 13:42
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»