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В Карелии выберут лучшую бизнес-маму

Новости. Общество
12:45, 27 Ноября 2020
фото: © Корпорации развития Республики Карелия
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Заявку на участие в образовательной программе "Мама-предприниматель" можно подать до 14 декабря 2020 года.

Бесплатный очный образовательный проект "Мама-предприниматель", организатором которого является Центр образовательных и международных программ Корпорации развития Республики Карелия, стартует в Петрозаводске 21 декабря в отеле "Piter Inn" по адресу: г. Петрозаводск, пл. Гагарина, д. 2.

Обучение будет проходить в формате интенсива – очного тренинга. В течение 5 дней участницы освоят основы предпринимательства и навыки эффективного управления бизнесом. Общее время занятий составит 40 часов.

Важной частью проекта "Мама-предприниматель" является конкурс бизнес-планов, подготовленных слушательницами курса в качестве итоговых работ. Победительница регионального этапа конкурса получит грант от компании Amway на реализацию своей бизнес-идеи или его эквивалент – пакет бизнес-услуг в помощь стартапу. Авторы прошедших в финал проектов защитят свои бизнес-планы перед независимым экспертным жюри, состоящим из представителей организаторов, профильных и финансовых ведомств и структур, бизнес-ассоциаций и СМИ.

Участвовать в образовательной программе "Мама-предприниматель" могут женщины, находящиеся в декретном отпуске, а также мамы несовершеннолетних детей, не ведущие при этом предпринимательскую деятельность или ведущие её не более 1 года.

В прошлом году за победу в конкурсе боролись 26 карельских предпринимательниц, в этом количество участниц образовательной программы "Мама-предприниматель" также ограничено. Зарегистрироваться на обучение можно по ссылке  или заполнить заявку на официальном сайте проекта "Мама-предприниматель".

За дополнительной информацией можно обратиться к руководителю Центра образовательных и международных программ Корпорации развития Республики Карелия Наталье Багровой по адресу электронной почты bagrova@kr-rk.ru либо по телефону 8 (921) 463-63-89.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-11-27 13:08:31
Бизнес-мама??? :) Не знала, что есть такие мамы способные рожать бизнес.
протестанутый
2020-11-27 13:55:12
zanoza, завидуешь, мадам брошкина ? :)
zanoza
2020-11-27 14:08:23
протестанутый, кому я должна завидовать? Пусть мне завидуют!
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