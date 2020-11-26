В Карелии выберут лучшую бизнес-маму

Заявку на участие в образовательной программе "Мама-предприниматель" можно подать до 14 декабря 2020 года.

Бесплатный очный образовательный проект "Мама-предприниматель", организатором которого является Центр образовательных и международных программ Корпорации развития Республики Карелия, стартует в Петрозаводске 21 декабря в отеле "Piter Inn" по адресу: г. Петрозаводск, пл. Гагарина, д. 2.

Обучение будет проходить в формате интенсива – очного тренинга. В течение 5 дней участницы освоят основы предпринимательства и навыки эффективного управления бизнесом. Общее время занятий составит 40 часов.

Важной частью проекта "Мама-предприниматель" является конкурс бизнес-планов, подготовленных слушательницами курса в качестве итоговых работ. Победительница регионального этапа конкурса получит грант от компании Amway на реализацию своей бизнес-идеи или его эквивалент – пакет бизнес-услуг в помощь стартапу. Авторы прошедших в финал проектов защитят свои бизнес-планы перед независимым экспертным жюри, состоящим из представителей организаторов, профильных и финансовых ведомств и структур, бизнес-ассоциаций и СМИ.

Участвовать в образовательной программе "Мама-предприниматель" могут женщины, находящиеся в декретном отпуске, а также мамы несовершеннолетних детей, не ведущие при этом предпринимательскую деятельность или ведущие её не более 1 года.

В прошлом году за победу в конкурсе боролись 26 карельских предпринимательниц, в этом количество участниц образовательной программы "Мама-предприниматель" также ограничено. Зарегистрироваться на обучение можно по ссылке или заполнить заявку на официальном сайте проекта "Мама-предприниматель".

За дополнительной информацией можно обратиться к руководителю Центра образовательных и международных программ Корпорации развития Республики Карелия Наталье Багровой по адресу электронной почты bagrova@kr-rk.ru либо по телефону 8 (921) 463-63-89.