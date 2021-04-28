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В Карелии выбрали лучшего воспитателя года

Новости. Общество
18:20, 29 Апреля 2021
фото: © Министерство образования и спорта Республики Карелия
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В Петрозаводске подвели итоги республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года Карелии – 2021».

В Педагогическом колледже состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса, участниками которого стали 14 специалистов дошкольного образования из разных уголков Карелии. Воспитателем года была признана Виктория Руссу из Беломорска, сообщается на сайте правительства республики.

Испытания для конкурсантов длились в течение двух дней. Сначала воспитателям необходимо было представить «Педагогическую находку», тем самым продемонстрировать свой индивидуальный почерк — не просто презентовать опыт известных педагогов-теоретиков, а показать его в преломлении своей практической деятельности. А при проведении «Мастер-класса» — научить новым приемам и техникам, проявить умение находить нестандартные пути в решении педагогических задач, а также определять перспективы собственного профессионального развития.

Во второй день состоялись занятия с малышами в детских садах и ток-шоу, в котором приняли участие финалисты конкурса, определенные жюри.

В результате одержала победу в номинации «Воспитатель» Виктория Руссу, воспитатель детского сада «Родничок» из Беломорска.

Звания лауреата в этой же номинации удостоена Елена Климова из Костомукшского детского сада «Солнышко».



 А в номинации «Воспитатель с правом преподавания родных языков» сильнейшей стала Екатерина Осипова из детского сада «Родничок» из Петрозаводска.

Награды победителям на торжественной церемонии вручила заместитель Министра образования и спорта Карелии Наталья Волкова, подчеркнув, что победитель конкурса станет внештатным советником Министра на целый год.

«Мы будем признательны коллегам, которые будут направлять нас в нужном направлении, потому что вы действительно профессионалы в своем деле», — сказала Наталья Волкова.

Ранее воспитатель детского сада из Карелии победила на престижном международном конкурсе.

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