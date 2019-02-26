В Карелии выбрали лучшую скульптуру "Гипербореи" зеков

УФСИН Карелии подвело итоги голосования за лучшую снежную скульптуру, созданную заключенными карельских колоний.

Напомним, в исправительных учреждениях республики завершилось проведение ежегодного конкурса ледовых и снежных скульптур. Тематика конкурса 2019 года была определена как "2019 год - Год театра в России".

Опубликованный пост привлек внимание более 1,6 тысяч пользователей социальной сети. Наибольшее количество лайков - 113 получила снежная скульптура "Высоцкий", выполненная осужденными 10 отряда ЛИУ-4.



Официальная страница УФСИН по Карелии

Второе место присвоено работе осужденных отряда №2 исправительной колонии №9 "Театральная беседка", за которую проголосовали 70 человек.

67 лайков получила снежная скульптура "Шут-комедия", выполненная осужденными туберкулезного отделения РБ-2. Все победители конкурса поощрены.