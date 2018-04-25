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Новости. Общество
18:40, 25 Апреля 2018

В Карелии выдан первый электронный сертификат на материнский капитал

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Обладателем сертификата стала семья из Кондопоги, сообщили в Пенсионном фонде Карелии.

С 1 января 2007 года вступил в силу федеральный закон РФ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", обеспечивающий реализацию дополнительных мер государственной поддержки за счет средств материнского капитала. За время действия программы сертификат на материнский капитал получили более 35 тысяч карельских семей.

С марта 2018 года сертификат можно получить как в бумажном, так и в электронном виде.

Управление ПФР в Кондопоге 16 апреля 2018 г. выдало первый в Карелии сертификат на материнский капитал в форме электронного документа.

Получение сертификата в электронном виде имеет ряд преимуществ. Во-первых, это экономия времени: молодым мамам не нужно приходить в ПФР дважды, так как электронный сертификат поступит в их Личный кабинет на сайте ПФР. Во-вторых, электронный сертификат нельзя потерять или испортить, а значит, не придется тратить время на его восстановление.

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