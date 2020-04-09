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В Карелии выявлено еще четыре человека, условно заболевших коронавирусом (СРОЧНО)

Новости. Общество
23:35, 09 Апреля 2020
фото: Столица на Онего
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Предварительно положительные результаты на коронавирус выявлены у двух жительниц районов Карелии и еще у двух петрозаводчан.

Как сообщает глава Карелии Артур Парфенчиков на своей официальной странице в соцсети, положительный результат выявлен у жительницы Сегежского района 1952 года рождения. Сейчас она госпитализирована в инфекционное отделение, ее состояние удовлетворительное. Беспокоит тот факт, что за пределы района женщина не выезжала.

Еще она женщина из поселка Мелиоративный Прионежского района. С 1 апреля она лечилась от ОРВИ амбулаторно. У нее был взят анализ на короновирус, который оказался положительным. Женщина госпитализирована в республиканскую инфекционную больницу.

Туда же направлен и житель Петрозаводска, 48 лет, который приехал из Вьетнама. Его первый тест показал отрицательный результат, второй, взятый на фоне температуры, положительный. Состояние мужчины средней тяжести.

Еще одна пациентка - это петрозаводчанка, которая проходила лечение в РИБ с подозрением на пневмонию. Ее результат на коронавирус сегодня также оказался положительным.

Проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия, контактировавший с больной персонал будет переведен в обсерватор. Состояние женщины средней тяжести.

Напомним, 5 апреля в Карелии было зарегистрировано два случая заболевания коронавирусной инфекцией: после третьего анализа у депутата ЗС РК Олега Доценко и 59-летней жительницы Карелии, вернувшейся из Германии, официально подтвердился коронавирус.

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Комментарии

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кир
2020-04-10 00:14:15
Мало тестов. Больных и уже переболевших гораздо больше. Просто люди не знают об этом.
Гость
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