В Карелии вынесен приговор бригадиру, обвиняемому в смертельном отравлении алкоголем пятерых рабочих

Пудожский районный суд вынес приговор жителю Белоруссии, который обвинялся в смертельном отравлении алкоголем пятерых рабочих, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в августе 2021 года 31-летний подсудимый приобрел контрафактную спиртосодержащую жидкость, в составе которой содержался метиловый спирт. Не убедившись в безопасности для жизни и здоровья, он передал данную спиртосодержащую жидкость коллегам. В результате неосторожных действий подсудимого пятеро мужчин после употребления алкогольной продукции скончались от отравления.

В период следствия подсудимый первоначально находился под стражей, в дальнейшем была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Компенсацию морального вреда потерпевшим подсудимый возместил в полном объеме.

Приговором Пудожского районного суда Карелии подсудимому назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Напомним, 22 августа в Пудожском районе отравились суррогатным алкоголем 8 жителей Белоруссии. Один умер до приезда скорой помощи, второй — в Пудожской ЦРБ, третий — в Медвежьегорской больнице. И четвертый, и пятый скончались в Республиканской больнице имени Баранова.

«Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество — метиловый спирт», — сказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.