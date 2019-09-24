В Карелии выросло производство молочной продукции и пива

Спад промышленного производства, наблюдаемый в Карелии в течение почти всего 2019 года, не затронул целый ряд видов деятельности, где показатели улучшились по сравнению с 2018 годом.

В производстве напитков увеличился выпуск пива. В пищевой промышленности больше выпущено колбасных изделий, молока, сливочного масла, творога, сыров, несмотря на то, что в целом промышленное производство в Карелии за 8 месяцев 2019 года снизилось на 1,9%.

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