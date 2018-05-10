В Карелии за 500 тыс. рублей продали самолет, "который никогда не взлетит"

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Министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Щебекин прокомментировал сделку по продаже самолета "АН-2".
Министр Сергей Щебекин на заседании правительства сообщил о том, что самолет, выставленный ранее на торги за 370 тысяч рублей, был продан за полмиллиона рублей.
"Самолет АН-2 мы продали за 500 (ред.- тыс. рублей) все-таки с конкурса, который не летает и никогда не взлетит, конечно. Мы это прекрасно понимаем",- заявил он.
Подробнее читайте в материале издания "Вести Карелии".
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