В Карелии за день произошло два пожара

Жилой дом и здание горели в Кондопоге и в поселке Таунан, сообщили в МЧС Карелии.

Вчера, 3 января, в 18.13 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского привлекались для ликвидации пожара в здании на ул. Советов, 19. В 18.36 пожар ликвидирован.

В 18.26 пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского района привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме в п. Таунан, на ул. Промышленной, 8.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.