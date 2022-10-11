В Карелии за езду «вслепую» оштрафовали более 1,5 тысячи водителей

В этом году в Карелии почти 1,6 тысячи водителей привлекли к административной ответственности за разговоры по телефону за рулем.

В республике в этом году без малого 1,6 тысячи водителей привлекли к административной ответственности за разговоры по телефону за рулем, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.



«Отвлекаясь на телефон, водитель теряет контроль над дорогой, проезжая десятки и даже сотни метров «вслепую», - говорится в пресс-релизе ГИБДД.





На днях инспекторы ДПС напомнили автолюбительнице за рулем Volkswagen Polo и водителю грузовика о высокой степени риска ДТП при телефонных разговорах во время движения.





Нарушителям предстоит выплатить штраф в 1,5 тысячи рублей.