В Карелии за год арестовали 8 партий рыбной продукции

Нарушения обязательных требований к продукции выявлено в 11 объектах республики, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

В ходе проверки сотрудники ведомства изъяли 76 проб рыбной продукции для проведения экспертизы.

По результатам проверок наложен арест на 8 партий рыбы и рыбной продукции в количестве 15,5 кг. Вынесено 34 постановления о привлечении к административной ответственности виновных лиц в виде штрафов на общую сумму 346,5 тысяч рублей.

Нарушения: реализация рыбной продукции с истёкшими сроками годности, нахождение в обороте продукции без информации для потребителя, нарушение условий хранения рыбной продукции, отсутствие сведений о декларации в товарно-транспортной накладной, несвоевременное прохождение периодических медицинских осмотров.