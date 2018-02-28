09:35, 28 Февраля 2018
В Карелии за год удалось создать дополнительно более 2 тысяч новых рабочих мест
По теме
Загрузка...
Предприятия и учреждения Карелии в 2017 году создали дополнительно 2,2 тысячи рабочих мест.
Число работников, занявших дополнительно введенные рабочие места, составило 6,1% от общей численности трудоустроенных, сообщают "Вести Карелии".
В частности, новые рабочие места появились лесопромышленном, горнодобывающем, агропромышленном комплексах.
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
22.02.2018, 10:47
27.02.2018, 09:29
25.02.2018, 13:41
22.02.2018, 09:03
26.02.2018, 13:16
24.02.2018, 13:12
Аналитика
27.02.2018 11:23
Политкухня
Эксперты обсудили ход президентской кампании в Карелии и спрогнозировали явку на выборы.
26.02.2018 13:16
26.02.2018 12:52
26.02.2018 11:27
20.02.2018 15:04
Чтиво
22.02.2018 21:24
Частная жизнь
Мужское бесплодие - не приговор.
20.02.2018 15:48
19.02.2018 15:02
Комментарии