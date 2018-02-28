В Карелии за год удалось создать дополнительно более 2 тысяч новых рабочих мест

Предприятия и учреждения Карелии в 2017 году создали дополнительно 2,2 тысячи рабочих мест.

Число работников, занявших дополнительно введенные рабочие места, составило 6,1% от общей численности трудоустроенных, сообщают "Вести Карелии".

В частности, новые рабочие места появились лесопромышленном, горнодобывающем, агропромышленном комплексах.

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