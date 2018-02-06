В Карелии за Явлинского собрали в пять раз меньше подписей, чем планировалось

Карельское "Яблоко" не вело никакой информационной кампании в рамках сбора подписей в поддержку кандидатуры Григория Явлинского на президентские выборы.

По информации политолога Олега Реута, сбор подписей в поддержку выдвижения Григория Явлинского в Карелии опирался на ресурсы регионального отделения партии.

"По сообщению, полученному из федерального штаба кандидата, известно, что в Карелии собрано чуть более 500 подписей, хотя перед республиканским отделением была поставлена цель собрать 2 500 подписей, - пишет политолог. - Карельское "Яблоко" не вело никакой информационной кампании. Не были установлены агитационные кубы. За пределами медийного внимания находились и основные "лица" регионального компонента общенациональной кампании – Эмилия Слабунова, председатель партии "Яблоко", Ольга Залецкая, руководитель республиканского отделения, Андрей Рогалевич, руководитель "яблочной" фракции в Законодательном собрании Карелии, Галина Ширшина, вошедшая в федеральное руководство так называемого Общественного штаба поддержки Явлинского и ставшая его сопредседателем".

Подробнее о том, как в Карелии собирались подписи в поддержку кандидатов в президенты, читайте здесь.