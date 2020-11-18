В Карелии за минувшие сутки 43 ребенка заразились коронавирусом

О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 18 ноября по статистике в Карелии был 11067 инфицированный коронавирусом, из общего числа 1156 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 19 ноября, – уже 11410 ковидных больных, из которых 1199 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 43 ребенка.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 343 человека заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 11410 человек. Выздоровели 5514 пациента. Умерли 78 человек.