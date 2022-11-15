В Карелии за минувшую неделю серьезно снизилась заболеваемость коронавирусом

Согласно статистике, в республике за неделю было зафиксировано 285 случаев заболевания коронавирусом.

Согласно данным Роспотребнадзора Карелии, в республике на 21 ноября 2022 года диагноз Covid-19 был подтвержден у 161 015 человек, в том числе у 20 648 детей младше 17 лет.

Всего за неделю было зафиксировано 285 случаев заболевания коронавирусом. Это оказалось на 17,4% меньше, чем на предыдущей неделе. Снижение числа заболевших наблюдалось во всех возрастных группах.

Средний показатель тестирования в Карелии в неделю составил 92,4 на 100 тысяч населения.