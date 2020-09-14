В Карелии за неделю ОРВИ заболели около шести тысяч человек

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5867 случая заболевания ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше уровня эпидемического порога на 54,1%. Превышение отмечено среди детей школьного возраста 7-14 лет (+63,9%) и взрослых 15 лет и старше (+67,0%).

На прошлой неделе заболело на 2764 человека больше, чем на позапрошлой – больше на 89,1%.

Превышение среднемногонедельного уровня зарегистрировано в Беломорской, Кемском и Лоухском районах, а также в Костомукше.

Напомним, в Карелии 13 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ.