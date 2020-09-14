Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Суд Петрозаводска оставил под стражей спикера горсовета Боднарчука 2
14.09.2020 19:19
Требования к тонировке смягчают, к роликам - ужесточают: готовятся изменения в ПДД 2
14.09.2020 16:43
Предпринимателю Яблокову, обвиняемому в убийстве в центре Петрозаводска, добавили еще две статьи 1
Сегодня 07:15
Курьер "Яндекс.Лавки" привез жительнице Петербурга ведерко с мочой и был отстранен от работы
14.09.2020 23:30
Отравление Навального "Новичком" подтвердили эксперты из двух стран 10
14.09.2020 19:10
В турецком отеле официант надругался над школьницей из России 4
14.09.2020 19:40

В Карелии за неделю ОРВИ заболели около шести тысяч человек

Новости. Общество
15:54, 15 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5867 случая заболевания ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше уровня эпидемического порога на 54,1%. Превышение отмечено среди детей школьного возраста 7-14 лет (+63,9%) и взрослых 15 лет и старше (+67,0%).

На прошлой неделе заболело на 2764 человека больше, чем на позапрошлой – больше на 89,1%.

Превышение среднемногонедельного уровня зарегистрировано в Беломорской,  Кемском и Лоухском районах, а также в Костомукше.

Напомним, в Карелии 13 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление
09.09.2020, 11:32
Как я болела коронавирусом

Аналитика

Сегодня 13:04
Политкухня
Председатель остался за решеткой 6
Сохранивший свою должность спикер Петросовета Геннадий Боднарчук будет находиться под арестом до середины ноября.
Кирха – в подарок 3
11.09.2020 08:04
"Мы стали никому не нужны" 27
11.09.2020 07:30
Смартфон можно превратить в POS-терминал 2
10.09.2020 09:00
Тарифу на тепло в Петрозаводске обещан рост с "опережающим темпом" 18
07.09.2020 17:26
Вся аналитика

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 10
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 5
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»