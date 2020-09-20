В Карелии за неделю ОРВИ заразились более семи тысяч человек

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 7264 случаев заболевания ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.
Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше уровня эпидемического порога на 31,8%.
Превышение отмечено среди детей школьного возраста 7-14 лет (+14,7%) и взрослых 15 лет и старше (+72,8%).
На прошлой неделе заболело на 1397 человек больше, чем на позапрошлой – больше на 23,8%.
За прошедшую неделю при обследовании больных выделено 16 прочих респираторных вирусов (парагрипп – один случай, риновирус –15 случаев).
Госпитализирован с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 41 человек.
Напомним, более ста классов в Карелии закрыли на карантин в связи с ОРВИ.
Комментарии