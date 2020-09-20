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В Карелии за неделю ОРВИ заразились более семи тысяч человек

Новости. Общество
15:09, 21 Сентября 2020
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС
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За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 7264 случаев заболевания ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше уровня эпидемического порога на 31,8%.

Превышение отмечено среди детей школьного возраста 7-14 лет (+14,7%) и взрослых 15 лет и старше (+72,8%).

На прошлой неделе заболело на 1397 человек больше, чем на позапрошлой – больше на 23,8%.

За прошедшую неделю при обследовании больных выделено 16 прочих респираторных вирусов (парагрипп – один случай, риновирус –15 случаев).

Госпитализирован с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 41 человек.

Напомним, более ста классов в Карелии закрыли на карантин в связи с ОРВИ.

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