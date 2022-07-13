В Карелии за неделю росгвардейцы пресекли 9 краж

Всего за минувшую неделю сотрудники вневедомственной охраны более 400 раз выезжали по сигналу тревоги.

Как сообщили в карельском Управлении Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны за минувшую неделю совершили 434 выезда по сообщениям и поступлению сигналов тревоги.

В 9 случаях росгвардейцам удалось остановить попытки краж в охраняемых объектов и квартир.

На маршрутах патрулирования бойцам Росгвардии удалось задержать 10 человек за административные правонарушения. Кроме того, еще троих человек задержали по подозрению в совершении преступлений.