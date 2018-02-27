В Карелии за неделю возбуждено 7 уголовных дел в отношении водителей

О результатах профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель", которое прошло на территории Карелии, рассказали в ГИБДД.

В ходе специальных рейдов с 19 по 25 февраля сотрудники ДПС пресекли 43 факта нарушений водителями, находящимися в состоянии опьянения.

В том числе, отказались от прохождения медицинского освидетельствования 7 водителей, управлявших автомобилем с характерными признаками алкогольного опьянения; 3 водителя передали управление транспортным средством лицу, находившемуся в состоянии опьянения; 7 водителей повторно в течение года нетрезвыми управляли автомобилем.

Госавтоинспекция напоминает, что за езду в состоянии алкогольного опьянения водитель несет ответственность в виде штрафа (30 тысяч рублей) с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Эти же санкции действует в случае отказа водителя от прохождения медицинского освидетельствования, а также при передаче управления ТС пьяному водителю.

За управление в состоянии опьянения и без прав (или лишенному их) – арест от 10 до 15 суток. При повторном управлении в состоянии опьянения в отношении нарушителя возбуждается уголовное дело.