Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:15, 27 Февраля 2018

В Карелии за неделю возбуждено 7 уголовных дел в отношении водителей

По теме

Жителей Карелии привьют из-за массового распространения кишечной инфекции
27.02.18 11:31
Силовики в рамках учений блокировали здание суда в Петрозаводске
27.02.18 11:11
Мужчина взыскал с турфирмы 35 тыс. рублей за ролик в соцсети
27.02.18 11:04
Все новости
Загрузка...

О результатах профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель", которое прошло на территории Карелии, рассказали в ГИБДД.

В ходе специальных рейдов с 19 по 25 февраля сотрудники ДПС пресекли 43 факта нарушений водителями, находящимися в состоянии опьянения.

В том числе, отказались от прохождения медицинского освидетельствования 7 водителей, управлявших автомобилем с характерными признаками алкогольного опьянения; 3 водителя передали управление транспортным средством лицу, находившемуся в состоянии опьянения; 7 водителей повторно в течение года нетрезвыми управляли автомобилем.

Госавтоинспекция напоминает, что за езду в состоянии алкогольного опьянения водитель несет ответственность в виде штрафа (30 тысяч рублей) с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Эти же санкции действует в случае отказа водителя от прохождения медицинского освидетельствования, а также при передаче управления ТС пьяному водителю.

За управление в состоянии опьянения и без прав (или лишенному их) – арест от 10 до 15 суток. При повторном управлении в состоянии опьянения в отношении нарушителя возбуждается уголовное дело.

По теме

Жителей Карелии привьют из-за массового распространения кишечной инфекции
27.02.18 11:31
Силовики в рамках учений блокировали здание суда в Петрозаводске
27.02.18 11:11
Мужчина взыскал с турфирмы 35 тыс. рублей за ролик в соцсети
27.02.18 11:04
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.02.2018, 10:47
Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети
25.02.2018, 13:41
ВИДЕО: Жесткое ДТП случилось в центре Петрозаводска
22.02.2018, 09:03
Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов
24.02.2018, 13:12
В Карелии погиб пассажир самодельного транспортного средства
21.02.2018, 13:06
ОПРОС: За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?
22.02.2018, 07:25
В Петрозаводске попавшую под машину девочку врачи оставили сидеть на скамейке с охранником в травмпункте

Аналитика

Сегодня 11:23
Политкухня
"А вдруг метеорит прилетит?"
Эксперты обсудили ход президентской кампании в Карелии и спрогнозировали явку на выборы.
"Мы живем как после войны" 6
26.02.2018 13:16
В погоне за явкой 3
26.02.2018 12:52
"Депутат должен быть контролером" 1
26.02.2018 11:27
"Ниже пояса не бить и не лизать" 9
20.02.2018 15:04
Вся аналитика

Медиа

В Петрозаводске прошел митинг памяти Немцова
26.02.2018 11:28
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»