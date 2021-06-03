В Карелии за последние сутки от коронавируса умер один человек

Выздоровел за это же время 71 человек, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, за сутки в республике от коронавируса умер один человек. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции с начала пандемии увеличилось до 558.

Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 58 жителей республики, 55 из них — заболевшие.

В стационарах с коронавиурсом находится 366 человек, включая 6 крайне тяжелых пациентов, подключенных к ИВЛ.

Общее количество инфицированных коронавирусом в республике составляет 47550 человек.

За сутки выздоровел еще 71 человек. Всего выписано по выздоровлению 45742 пациента.