В Карелии за сутки число заразившихся коронавирусом пошло на спад, смертей от COVID-19 не зарегистрировано

О ситуации с заболеванием коронавирусом в Карелии рассказали в Минздраве республики.

На 31 мая в Карелии зарегистрировано 135768 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17879 детей.

За прошедшие сутки выявлены 57 инфицированных (12 — дети), из них непривитых — 49 (85,9%).

В ковидных стационарах получают лечение 208 пациентов, в состоянии средней тяжести — 174 человека, в тяжёлом — 34 (из них непривитых — 34).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровел с начала пандемии 133281 человек, за последние сутки — 67.

За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1510 человек.