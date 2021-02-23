В Карелии за сутки еще у 12 детей выявили коронавирус

Всего в республике зарегистрировано 3823 случая заражения коронавирусом несовершеннолетних, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 24 февраля, в Карелии зарегистрировано 40471 инфицированный коронавирусом, из общего числа 3823 – это дети. За сутки COVID-19 заболели 12 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три человека и заразились коронавирусом 143. Всего в республике за время пандемии инфицировано 40471 человек. Выздоровели – 36100. Умерли 295 пациентов.