В Карелии за сутки коронавирусом заразились 24 ребенка

Поправились от коронавирусной инфекции за это же время 35 детей, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки коронавирус обнаружен у 24 детей в Карелии. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Михаил Охлопков.

Всего с начала пандемии медики обнаружили COVID-19 у 6121 ребенка в республике.

За сутки поправились от коронавирусной инфекции 35 детей.

Всего за время пандемии излечились 5738 детей в Карелии.

Ранее сообщалось, что всего за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 169 новых случаев заражения COVID-19, подтверждено три летальных исхода.