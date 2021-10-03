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В Карелии за сутки коронавирусом заразились 258 человек - статистика тревожит

Новости. Общество
09:31, 03 Октября 2021
фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

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За минувшие сутки в республике было выявлено 258 инфицированных COVID-19, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 3 октября, в Карелии подтверждены еще четыре смерти от коронавируса. Число летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 880, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки выявлено 258 инфицированных, из которых 251 были не привиты (заразившихся с прививками - 7 человек). Из 255 заболевших в состоянии средней тяжести находятся 55 пациентов, тяжелых — 5.

Напомним, что днем ранее в Карелии за сутки подтвердили заражение коронавирусом 249 человек. 

В стационарах находятся 847 пациентов с коронавирусом. Шесть  пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, подключены к ИВЛ, из них один находится на инвазивной ИВЛ.

За сутки 209 человек выздоровели после ковида.

За время пандемии в Карелии коронавирус был обнаружен у 66 577 человек. За все время выздоровели 63 314 пациентов.

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Комментарии

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Тощий
2021-10-03 13:59:12
Выборы прошли 19-го, латентный период ковида до 14 дней ,как раз и полезла кривая болезней вверх,не зря "один товарищ" быстренько на самоизоляцию сбежал, умный....
olonets
2021-10-03 13:49:30
Путин подаёт пример... как надо носить маски, и вся страна очарована этим!
Александр Лукин
2021-10-03 13:06:05
258 человек - это уже ужасная статистика и с каждым днём число заболевших ползёт вверх.
nae
2021-10-03 13:30:00
Александр Лукин, а в чём ужас то? Человек подвержен болезням - неоспоримый факт. Поболеют и выздоровят.
Вася
2021-10-03 12:49:33
Кричевский объяснил, почему граждане в РФ ничего не получат от роста цен на газ
Leopol'd
2021-10-03 12:45:16
Т. е. не смотря на маски, дурацкие ограничения и 30% привитых, заболеваемость остаётся на прежнем уровне. Только раньше называли сезонным гриппом и прививали желающих.
drug
2021-10-03 12:38:42
Все очень странно.
Почему наше правительство молчит - что за вирус - откуда ?
Люди болеют и умирают. Но население тоже молчит и не возмущается.
Разве у нас не руководство страны и правительство отвечают за происходящее в стране.
Может им стоит перечитать статью 114 Конституции Российской Федерации.
Off
2021-10-03 09:57:30
Да да ..осень, выборы , руководство республики плюет на безопасность и шастает везде без масок ...подавая пример другим.
Изя
2021-10-03 10:12:57
Off, плюс престарелый депутат тоже без маски шастала )))
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