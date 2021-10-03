В Карелии за сутки коронавирусом заразились 258 человек - статистика тревожит

За минувшие сутки в республике было выявлено 258 инфицированных COVID-19, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 3 октября, в Карелии подтверждены еще четыре смерти от коронавируса. Число летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 880, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки выявлено 258 инфицированных, из которых 251 были не привиты (заразившихся с прививками - 7 человек). Из 255 заболевших в состоянии средней тяжести находятся 55 пациентов, тяжелых — 5.

Напомним, что днем ранее в Карелии за сутки подтвердили заражение коронавирусом 249 человек.

В стационарах находятся 847 пациентов с коронавирусом. Шесть пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, подключены к ИВЛ, из них один находится на инвазивной ИВЛ.

За сутки 209 человек выздоровели после ковида.

За время пандемии в Карелии коронавирус был обнаружен у 66 577 человек. За все время выздоровели 63 314 пациентов.