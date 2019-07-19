В Карелии за сутки нашли два трупа

Тела мужчины и женщины были найдены в квартирах в Петрозаводске и Сегеже, сообщили в МЧС Карелии.

Сотрудники МЧС привлекались для оказания помощи полиции 18 июля.



В Сегеже в 10.26 на ул. Монтажников женщина не открывала дверь. Спасатели с помощью трехколенной лестницы попали в квартиру на 3 этаже и обнаружили тело.



В Петрозаводске в 15.47 на ул. Мелентьевой спасатели обнаружили мертвого мужчину в квартире на 4 этаже.