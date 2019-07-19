В Карелии за сутки нашли два трупа

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Тела мужчины и женщины были найдены в квартирах в Петрозаводске и Сегеже, сообщили в МЧС Карелии.
Сотрудники МЧС привлекались для оказания помощи полиции 18 июля.
В Сегеже в 10.26 на ул. Монтажников женщина не открывала дверь. Спасатели с помощью трехколенной лестницы попали в квартиру на 3 этаже и обнаружили тело.
В Петрозаводске в 15.47 на ул. Мелентьевой спасатели обнаружили мертвого мужчину в квартире на 4 этаже.
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