В Карелии за сутки поймали 15 пьяных водителей

В республике до 10 мая проходят рейды "Нетрезвый водитель".

За минувшие сутки сотрудниками ДПС отстранены от управления в состоянии опьянения 15 водителей, сообщили в ГИБДД Карелии. Трое из них, сели за руль в состоянии опьянения повторно, их ждет уголовное наказание по статье 264 прим.1 УК РФ.

Решение по всем фактам управления транспортными средствами в состоянии опьянения примет суд.

Госавтоинспекция Карелии призывает граждан не оставаться равнодушными к действиям пьяных водителей. По всем имеющимся фактам необходимо незамедлительно сообщать в дежурную часть полиции своего района или с мобильного телефона на короткий номер 102. Такие сообщения являются адекватным ответом на действия пьяного водителя, зачастую спасая жизнь не только самому виновнику нарушения, но и другим участникам движения, которые могут случайно оказаться на его пути.

Рейды "Нетрезвый водитель" на дорогах республики продлятся до 10 мая. Автоинспекторы проверят водителей транспорта, а в случае присутствия у водителя характерных признаков предложат пройти освидетельствование на состояние опьянения.